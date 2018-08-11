Москва, 11 августа, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Певица Лайма Вайкуле после своего заявления о Крыме ступила на стезю Вахтанга Кикабидзе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Okras Лайма Вайкуле

«Действительно, никакой ностальгии. Лайма Вайкуле ступила на стезю Вахтанга Кикабидзе», — сказал Клинцевич.

Сенатор не берется гадать, была ли певица искренна или просто решила потрафить определенного сорта публике, выступая с подобными заявлениями на пресс-конференции перед концертом в Одессе.

«Но слово — не воробей. Интересно, сколько теперь составит ее гонорар, если она вдруг вздумает отправиться на гастроли в Россию», — говорит он.

Вайкуле заявила, что не поедет в Крым, независимо от предложенного гонорара.