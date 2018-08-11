Сообщение представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня о том, что Донецк и Горловка вновь подверглись массированному обстрелу со стороны украинских войск, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Бандерофашисты по указке своих англосакских хозяев (из Вашингтона и Лондона) обстрелами мирных граждан вновь творят геноцид народа Донбасса», — указывает Диско П.

Многие пользователи отметили, что бандеровцы намеренно наносили удары по жилым кварталам, прекрасно осознавая, что никаких военных объектов там нет — они целенаправленно хотят убить мирных жителей.

«Негодяи умышленно бьют по гражданским. Им, видимо, вообще уже плевать, человеческое лицо они давно потеряли», — считает Валера Ш.

«Я вот не пойму: нацистам самим-то не надоело бить по мирному городу? Разве мирные жители хоть в чём-то виноваты? И на что влияет их убийство? На большую ненависть к убийцам?» — задаётся вопросами Ева М.

Некоторые комментаторы не могут найти хоть сколько-нибудь разумную причину, по которой нацисты обстреливают мирных жителей.

«Когда они оставят уже в покое эти республики? Они не понимают, что ли, что им в два раза, а то и в три сильнее ответ прилетит? Ради чего это всё?» — недоумевает Виктор Т.

Часть людей полагает, что нацисты, как следует из их человеконенавистнической идеологии, превозносят себя над другими, но делают это, исходя из своего реального униженного состояния. В связи с этим можно догадаться, почему падшие делают всё, чтобы пасть ещё ниже.

«Подонки не могут признать тот факт, что Донецкая и Луганская Народные Республики ушли от них навсегда и что киевскому режиму ничего не светит. Поэтому бесятся и обстреливают мирные республики просто так, потому что они униженные и оскорблённые», — предполагает Агап Т.

Ряд пользователей указывает на то, что не мотивы военных преступников следует разгадывать, а искать способ, как защитить мирных жителей Донбасса от обстрелов.

«Нет, так оставлять это нельзя. Доколе Донецк будет под обстрелами? Моё мнение такое: если для безопасности наших людей потребуется превратить врага в радиоактивный пепел — я буду только за. Ну надо же уже как-то остановить убийство гражданского населения Донбасса!» — призывает Николай В.

«Может быть, ужа пора стереть с лица земли тот же Львов? В двойном размере компенсацию возместить, так сказать. За месяц сотрём в порошок. Какая разница, в каком виде Польше его отдавать?» — пишет Наталия С.

Нашлись и те, кто абсолютно уверены, что все нацисты рано или поздно будут наказаны.

«Скоро все фашисты до единого понесут заслуженное наказание, ответят за каждого убитого мирного жителя Донбасса! Сейчас ДНР готовится к первому трибуналу над военными преступниками. Затем будут второй и третий. До тех пор, пока последняя нацистская мразь не окажется либо за решёткой, либо на том свете», — написал Виталий Д.

Напомним, 5 июня представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило в своём Telegram-канале о том, что Донецк и Горловка подверглись массированному обстрелу со стороны украинских войск.