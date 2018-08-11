Пекин, 11 августа, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Министерство коммерции КНР обнародовало данные о динамике прибыли китайских компаний от выполнения подрядных контрактов по инженерным проектам в странах, расположенных по маршруту «Одного пояса и одного пути», сообщает 11 августа Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пояс и путь

Выяснилось, что доходы подрядчиков из КНР в первой половине 2018 года выросли почти на 18% и составили около 39 млрд долларов, что составляет более половины всех зарубежных доходов.

Почти 2 тыс. контрактов подписаны в 61 стране на общую сумму около 48 млрд долларов.

Противоположная динамика отмечена по китайским инвестициям в маршрут «Пояса и пути». Прямые инвестиции в первом полугодии этого года по сравнению с прошлогодним показателем снизились на 15%, до уровня в 7,7 млрд долларов. Основными потребителями инвестиций из КНР, остаются страны Юго-Восточной Азии, входящие в объединение АСЕАН.

Главной сферой приложения инвестиций остаются инфраструктурные проекты, которые, по мнению ученого из Академии общественных наук КНР Ли Тяньго, призваны закрыть брешь, существующую в регионе и оказывающую негативное влияние на экономический рост в Азии.

Напомним, что в 2018 году началу реализации инициативы «Пояса и пути», соединяющей транспортными сетями Азию с Европой, Африкой и другими частями планеты, исполняется пять лет.