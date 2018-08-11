Обнинск, Калужская область, 11 августа, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Житель Обнинска в январе 2018 года нашёл в сети интернет ресурс, предлагающий услуги по проведению операций с акциями различных компаний. Администраторы сайта обещали своим клиентам высокие доходы от совершаемых ими денежных операций.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

Как сообщили 11 августа корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, поверив в акцию, мужчина перечислил на незнакомый ему счет около 150 тысяч рублей. Вскоре от имени организации стали приходить уведомления о начислении процентов и предложения совершить очередные инвестиции.

Желая получить высокий доход от своих вложений, мужчина в период с января по июль 2018 года перечислил на счет злоумышленников в общей сложности более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Между тем, летом 2018 года связь с администраторами сайта прервалась, а сам интернет — ресурс оказался заблокирован и потерпевший был вынужден обратиться с заявлением в полицию.

Отделом МВД России по городу Обнинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года в Калужской области произошло более 550 случаев мошенничества. Так, 70,2%, или 257 преступлений совершено дистанционно с использованием мобильной связи и сети интернет. Чаще всего такого рода преступления совершаются под предлогом покупки либо продажи товаров или услуг по объявлениям, размещенным в сети интернет (141), разблокировки банковской карты или отмены операции по списанию денежных средств с неё (16 преступлений). В 15 случаях мошенники предлагали оказать финансовую помощь, в десяти — помочь с получением кредита.

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