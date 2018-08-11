Вашингтон, 11 августа, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Некоторые бывшие сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), которые нанесли урон репутации ведомства, являются «клоунами и неудачниками». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Глава Белого дома задался вопросом, сможет ли ФБР восстановить разрушенную бывшим директором бюро Джеймсом Коми, его экс-заместителем Эндрю Маккейбом и другими бывшими высокопоставленными сотрудниками ведомства «звездную репутацию».

«Людям в ФБР был нанесен урон этими клоунами и неудачниками» — написал глава Белого дома.

Напомним, 18 июня президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter выразил возмущение действиями сотрудников ФБР, организовавших из ведомства утечку информации в «фейковые СМИ».

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