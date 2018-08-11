Лондон, 11 августа, 2018, 18:58 — ИА Регнум. 11 августа на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч в рамках 1-го тура Английской Премьер-лиги между коллективами «Борнмут» и «Кардифф». Противостояние завершилось победой «вишен».

Chris Downer Стадион «Виталити Стэдиум»

Единственный мяч на 24-й минуте забил вингер национальной сборной Шотландии Райан Фрэйзер — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Каллум Уилсон. На исходе второго тайма Каллум Уилсон снял все вопросы об исходе матча — 2:0.

Статистика матча («Борнмут"/"Кардифф»)

Удары 10/7

Удары в створ ворот 4/1

Процент владения мячом 64%/36%

Угловые 10/9

Нарушения правил 11/9

Набрав 3 очка «вишни» поднялись на 4-ю строчку в турнирной таблице лиги. «Кардифф» без очков опустился в «зону вылета».

Стартовые составы на матч:

«Борнмут»: Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Смит, Гослинг, Сурман, Брукс, Фрэйзер, Уилсон, Кинг.

«Кардифф»: Этеридж, Пелтьер, Беннетт, Моррисон, Манга, Ралс, Патерсон, Мендез-Лаинг, Бамба, Хойлетт, Рид.

Бригада арбитров: Кевин Френд | Мэттью Уилкс | М. Скоулс | Грэм Скотт.

Желтые карточки: Пелтьер — 3, Дэниэлс — 43.

Не забитые пенальти: Уилсон — 34.

Голы: Фрэйзер 24 — 1:0, 90 — 2:0.