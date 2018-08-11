«Фулхэм» начал сезон с поражения от «Кристал Пэласа»
Лондон, 11 августа, 2018, 18:55 — ИА Регнум. 11 августа на стадионе «Крейвен Коттедж» был разыгран матч в рамках 1-го тура Английской Премьер-лиги между коллективами «Фулхэм» и «Критал Пэлас». Противостояние завершилось победой «орлов».
Единственный мяч на 41-й минуте матча забил ганский экс-форвард «Лестера» Джефф Шлупп после передачи Патрика ван Анхольта — 0:1.
Статистика матча («Фулхэм"/"Кристал Пэлас»)
Удары 6/8
Удары в створ ворот 4/8
Процент владения мячом 62%/38%
Угловые 5/4
Нарушения правил 8/10
Набрав 3 очка «Кристал Пэлас» поднялся на 2-ю позицию в турнирной таблице. «Фулхэм» без очков занимает 19-е место.
Стартовые составы на матч:
«Фулхэм»: Фабрисио, Чемберс, Ле Маршан, Кристи, Брайан, Макдональд, Кэрни, Сери, Сесеньон, Митрович, Шюррле.
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Ван-Биссака, Миливоевич, Таунсенд, Шлпп, Макартур, Заа, Бентеке.
Бригада арбитров: Майк Дин | И. Хуссин | Даниэл Робатан | Роберт Джонс.
Желтые карточки: Макдональд — 34, Заа — 40, Шлупп — 74.
Голы: Шлупп 41 — 0:1, Заа 80 — 0:2.