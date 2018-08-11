Лондон, 11 августа, 2018, 18:52 — ИА Регнум. 11 августа на стадионе «Викардж Роуд» был разыгран матч в рамках 1-го тура Английской Премьер-лиги между коллективами «Уотфорд» и «Брайтон». Противостояние завершилось со счетом 1:0.

Brakspear Стадион «Викаридж Роуд»

На 35-й минуте аргентинский экс-полузащитник «Ювентуса» Роберто Перейра открыл счет — 1:0. Результативную передачу на свой счет записал Хосе Холебас. На 54-й минуте Перейра оформил дубль — 2:0.

Статистика матча («Уотфорд"/"Брайтон»)

Удары 12/6

Удары в створ ворот 5/1

Процент владения мячом 53%/47%

Угловые 7/2

Нарушения правил 7/15

Набрав 3 очка «Уотфорд» поднялся на 3-е место. «Брайтон» без очков опустился на 18-ю строчку в турнирной таблице.

Стартовые составы на матч:

«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Кэткарт, Холебас, Кабаселе, Дукуре, Хьюз, Капу, Перейра, Дини, Грэй.

«Брайтон»: Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бернардо, Стивенс, Кноккарт, Гросс, Марч, Преппер, Маррей.

Бригада арбитров: Джонатан Мосс | Эдвард Смарт |Эндрю Хэллидей | Д. Куут.

Желтые карточки: Стивенс — 18, Капу — 64, Холебас — 73, Бернардо — 82.

Голы: Перейра 35 — 1:0, Перейра 54 — 2:0.