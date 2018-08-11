Серпухов, Московская область, 11 августа, 2018, 18:36 — ИА Регнум. По факту гибели парашютиста в Подмосковье организована доследственная проверка. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Парашутист

Трагедия произошла 9 августа на территории аэродрома Большое Грызлово. По предварительным данным, опытный парашютист врезался в здание при выполнении фигуры «свуп».

Отмечается, что пострадавший спортсмен, получивший различные травмы, скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают причины случившегося.

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