В Пакистане совершено нападение на полицейский блокпост
Исламабад, 11 августа, 2018, 18:19 — ИА Регнум. На севере Пакистана группа неизвестных совершила нападение на полицейский блокпост. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил представитель пакистанской полиции Танвирул Хасан.
Akash0078
Пакистанская полиция
Инцидент произошел в субботу, 11 августа, в провинции Гилгит-Балтистан.
По словам источника, в результате перестрелки погибли трое полицейских, еще двое получили ранения.
Хасан уточнил, что нападавшие, бросив оружие, бежали.
В настоящее время ведется поиск злоумышленников.
Читайте также: Пакистанская оппозиция требует пересмотра результатов выборов