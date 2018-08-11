Красногорск, 11 августа, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль «Эх, вы, песни мои, песни», посвящённый легендарному певцу Фёдору Шаляпину, открылся в селе Гагино Сергиево-Посадского района, сообщается 11 августа на сайте Министерства культуры РФ.

Шаляпин в Гагино

Фестиваль, организованный по инициативе Министерства культуры РФ Российским национальным музеем музыки, пройдёт на территории храмового комплекса. В открытии мероприятия принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский.

Мединский отметил, что в этом году исполняется 120 лет со дня венчания в селе Гагино легендарного баса XX века Фёдора Шаляпина и итальянской примы-балерины Иолы Торнаги. В честь этого события министерство культуры решило открыть новую традицию: проводить здесь ежегодный фестиваль памяти Шаляпина. Мединский выразил надежду, что это место возродится и будет популярно так же, как и столетие назад.

Название фестивалю было дано по одной из песен, сочинённых Шаляпиным. Сообщается, что принять участие в фестивале смогут как профессиональные, так и любительские музыкальные коллективы. К открытию фестиваля Музеем музыки также была подготовлена выставка, где можно было осмотреть сразу несколько экспозиций, посвящённых фестивалю и, конечно же, Фёдору Шаляпину.

Сообщается, что фестиваль, который раньше был локальным мероприятием, в этом году приобрёл иной масштаб. Здесь выступят профессиональные коллективы, среди них будут как солисты Большого театра, так и коллективы, которые представят муниципальные образования Сергиево-Посадского района.

Кроме того, в программу фестиваля включены мастер-классы для детей и ярмарка народных промыслов.

Напомним, что в 2013 году на территории села Гагино были начаты работы по восстановлению двух церквей: Спасской и Казанской. Казанская церковь известна тем, что именно в ней в 1898 году венчались Федор Шаляпин и итальянская балерина Иола Торнаги. В настоящий момент оба храма полностью восстановлены.