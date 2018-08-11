Москва, 11 августа, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Президенту Украины Петру Порошенко, рейтинг которого на Украине находится на уровне 8%, осталось лишь «бодро» раздавать обещания. Об этом на странице в соцсети Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление Порошенко об украинском флаге над Ялтой.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко. Крым

«Эти обещания (Порошенко) ни к чему не обязывают», — написал сенатор.

По его словам, то, что Ялта и Крым никогда не были «жемчужинами украинского государства», известно всем.

Напомним, ранее украинский лидер Петр Порошенко пообещал, что над крымским городом Ялта будет поднят флаг Украины.

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