Санкт-Петербург, 11 августа, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Открытие Санкт-Петербургского международного фестиваля светового искусства «Ночь света» состоялось в Гатчине, сообщил 10 августа официальный сайт организаторов фестиваля.

Gatchinanights.ru Фестиваль света

В этом году фестиваль впервые за свою историю продлится две ночи. Художники по свету из России, Белоруссии, Германии, Италии и Финляндии представили вниманию зрителей более 30 световых арт-объектов. Кроме того, в программу фестиваля включены светомузыкальные представления и файер-шоу.

11 августа в полночь состоится главное событие фестиваля — мультимедийное светопиротехническое шоу «На линии горизонта». Оно произойдёт на водной глади Белого озера, где, по замыслу режиссёра шоу Антона Оконешникова, соединятся в парадоксальный сюжет свет, огонь, вода, живой вокал и высотный фейерверк.

Напомним, что фестиваль проводится в этом году при поддержке Института Финляндии в Санкт-Петербурге, Французского института в России, Лаборатории новых медиа Новой сцены Александринского театра, Высшей школы светового дизайна Университета ИТМО, Школы студии сценических искусств «Шоу Консалтинг».

В этом году мероприятие проводится уже в пятый раз.