Калуга, 11 августа, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Более 1800 столичных дачников уже подали заявления в многофункциональные центры для голосования по месту своего фактического нахождения

Осип Браз. На даче. 1893

В Калужской области более 1800 жителей столицы через многофункциональные центры уже подали заявления для голосования на выборах мэра Москвы. Об этом 11 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном избиркоме.

По информации ведомства, москвичи, которые в день голосования будут находиться на территории калужского региона, смогут реализовать свое избирательное право на одном из 16 дополнительно образованных избирательных участков.

Прием заявлений избирателей столицы, решивших голосовать по механизму «Мобильный избиратель», то есть по месту своего фактического нахождения, начался ещё с 25 июля 2018 года. Для того чтобы воспользоваться правом проголосовать по месту фактического нахождения, избирателям необходимо заполнить заявление на едином портале «ГОСУСЛУГИ», обратиться в любой офис «Мои документы».

«Новый институт голосования по месту нахождения даст возможность жителям города Москвы, находящимся на территории Калужской области, в единый день голосования реализовать свое избирательное право», — заявил председатель калужского облизбиркома Виктор Квасов.

Напомним, что выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года.