Лондон, 11 августа, 2018, 16:30 — ИА Регнум. 11 августа на стадионе «Тайнкасл» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона шотландской Премьер-лиги между коллективами «Хартс» и «Селтик». Противостояние завершилось победой хозяев.

Discosebastian Стадион «Тайнкасл»

Единственный мяч на 56-й минуте забил форвард национальной сборной Северной Ирландии Кайл Лафферти после передачи Уче Икпизу — 1:0.

Статистика матча («Хартс"/"Селтик»)

Удары 14/13

Удары в створ ворот 7/4

Процент владения мячом 49%/51%

Угловые 0/4

Нарушения правил 18/7

Набрав 6 очков «Хартс» одержал вторую победу в сезоне и укрепился на первом месте. «Селтик» с 3-мя баллами опустился на 4-ю позицию.

Стартовые составы на матч:

«Хартс»: Зламан, Смит, Суттар, Берра, Гаруццио, Харинг, Ли, Нейсмит, Мулрани, Лафферти, Икпизу.

«Селтик»: Гордон, Хендри, Шимунович, Лустиг, Тирни, Браун, Синклер, Хейес, Макгрегор, Куасси, Гриффитс.

Бригада арбитров: Джон Битон | Д. Росс | Дэвид Рум | Стивен Маклин.

Желтые карточки: Лафферти — 8, Мурлани — 23, Гаруццио — 39, Лиффитс — 50, Нейсмит — 62, Смит — 78, Хендри — 90+2.

Голы: Лафферти 56 — 1:0.