Москва, 11 августа, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации готовит законопроект, который позволит банкам блокировать подозрительные на их взгляд операции клиентов. Соответствующий документ размещен на официальном портале проектов правовых актов правительства.

tony Доступ запрещён

Минфин собирается законодательно прописать основания для блокировки банковских счетов граждан и юридических лиц в рамках законодательства по борьбе с отмыванием незаконных доходов.

На данный момент банки часто блокируют банковские счета клиентов без объяснения причин. Дело в том, что банки обязаны это делать в рамках противодействия легализации преступных доходов. При этом банки руководствуются своими собственными регламентами и правилами внутреннего контроля при определении подозрительности той или иной операции со счетами клиентов.

Также сейчас банки руководствуются методическими указаниями и информационными письмами Банка России. В целом Банк России контролирует эти действия банков в рамках своих надзорных функций.

Однако Минфин хочет внести поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Эти поправки должны конкретизировать и детализировать порядок и основания принятия решений о блокировке счетов физических и юридических лиц. Минфин рассчитывает, что поправки могут вступить в силу уже в декабре этого года.