Симферополь, 11 августа, 2018, 15:44 — ИА Регнум. В Крыму 11 августа отреагировали на слова украинского лидера Петра Порошенко, пожелавшего увидеть над Ялтой флаг Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Ефим Фикс — вице-спикер парламента Крыма — ответил на слова украинского лидера Петра Порошенко, пожелавшего увидеть над городом флаг Украины.

«Никогда украинский флаг не будет развиваться априори ни над Ялтой, ни над Крымом. Пусть … занимается Украиной… Ялта отмечает день города, и все будет хорошо», — заявил Фикс в интервью РИА Новости. Он призвал власти Украины прекратить вмешиваться во внутренние дела России.

Кроме того, депутат Ялтинского горсовета Любовь Грибкова в беседе с РБК призвала не обращать внимания на заявление Порошенко в День города. «Я на такие глупые заявления внимания не обращаю. … что сказал Порошенко, нам неинтересно, — город готовится к празднику», — заявила депутат.

Ранее Порошенко поздравил Ялту с днем города и пожелал, чтобы над Крымом развевался украинский флаг, и назвал ее «жемчужиной украинского государства».

Напомним, что еще раньше Порошенко уже пообещал поднять флаг Украины над всеми городами Донбасса.