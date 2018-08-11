Вена, 11 августа, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил методы, с помощью которых румынская полиция разогнала митинг в Бухаресте. 11 августа Курц опубликовал свою позицию в Twitter.

(сс) European People's Party Себастьян Курц

«Свободное выражение мнения, как и связанная с ним свобода прессы — основные свободы Евросоюза, которые мы признаем_ и которые должны безоговорочно защищаться. Насильственные столкновения в Бухаресте, в ходе которых было ранено много демонстрантов и журналистов, мы решительно осуждаем. Мы ждем полного объяснения. Пострадавшему оператору канала ORF я желаю скорейшего выздоровления», — написал канцлер.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в столице Румынии прошла демонстрация, организованная проживающей за границей румынской диаспорой. Полиция применила против протестующих силу, пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов.