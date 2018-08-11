Москва, 11 августа, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине и трижды чемпионка мира гандболистка Людмила Постнова объявила об окончании своей карьеры. Об этом 11 августа сообщает информационный портал Олимпийского комитета России.

Tomasz Dunn Людмила Постнова во время матча с подругой по команде

«Официально я пока ничего не объявляла. Но время для этого пришло, поэтому хочу сделать заявление через портал «Команда России»: да, я завершила спортивную карьеру. Вряд ли еще когда выйду на площадку в официальных играх», — заявила 34-летняя спортсменка.

Также, восстанавливающаяся в данное время после операции на ноги Людмила Постнова отметила, что фактически она не уходит из гандбола, а постарается помочь по мере сил своему супругу Георгию Заикину, который возглавляет команду «Астраханочка». В перспективе спортсменка видит себя помощником главного тренера.

Людмила Постнова трижды в 2005-м, 2007-м и 2009-м годах становилась чемпионкой мира в составе российской сборной по гандболу. Кроме этого играла за российские гандбольные женские клубы: ярославскую «Ярославна» (до 2002 года), «Ладу» из Тольятти (2002 — 2010), звенигородскую «Звезду» (2010−2014) и «Астраханочку (2016−2018).