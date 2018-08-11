Каракас, 11 августа, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Правительство Венесуэлы распространило видеозапись, на которой арестованный экс-депутат Хуан Рекесенс признается в соучастии в покушении на президента страны, пишет газета El Mundo.

Claudia Hernandez Хуан Рекесенс

Видео записано 9 августа 2018 года. Рекесенс сообщает, что сделал одолжение оппозиционному депутату Хулио Борхесу, оказав помощь в пересечении венесуэльско-колумбийской границы еще одному фигуранту расследования Хуану Монастерио. Рекесенс общался с ним через мессенджер и никогда не встречался лично. Оппозиция уже заявила, что видео было записано под давлением и после применения угроз со стороны властей Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла запросила экстрадиции из Колумбии Хулио Борхеса и его предполагаемых сообщников покушения на президента Николаса Мадуро. Напомним, 4 августа в результате нападения с помощью двух нагруженных взрывчаткой дронов пострадали семеро военных.

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