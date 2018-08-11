Степанакерт, 11 августа, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Бывший президент Армении Серж Саргсян продолжает хранить молчание даже после ареста своего предшественника Роберта Кочаряна, пишет политический обозреватель Lragir. am Акоп Бадалян. По его словам, хоть Саргсян и является главой Республиканской партии Армении и все ее заявления можно считать и его заявлениями, однако молчание его как президента, как минимум интересно. А. Бадалян также обращает внимание на информацию о визите Сержа Саргсяна в Нагорный Карабах, хотя повестка его встреч неизвестна. Возможно, С. Саргсян предостережет карабахские власти от вмешательства в вопросы соседней Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

«Сегодня Серж Саргсян лишь формально занимает должность председателя правящей Республиканской партии и формальным это стало после 23 апреля этого года, когда он потерял реальную власть. Отныне Сержа Саргсяна в партии считают не гарантом, а скорее всего, наоборот, человеком, который не смог обеспечить неприкосновенность и безопасность правящей системы. При этом интересно то, что в течение десятилетия саргсяновского президентства Роберт Кочарян превратил это в свой козырь. На этом фоне весьма интересно развивались события после 25 апреля, в частности, голосование 1 мая (когда депутаты от РПА не утвердили кандидатуру Никола Пашиняна на посту премьер-министра — прим.). Серж Саргсян ушел, сказав: «Никол был прав — я ошибся», а РПА фактически проголосовала, говоря Сержу Саргсяну: Роберт Кочарян был прав, мы ошиблись, не прислушиваясь к нему десять лет. Сейчас, де-факто лидером РПА является Роберт Кочарян. Серж Саргсян уступил ему РПА, и борьба перенеслась в Арцах. Уступит ли Серж Саргсян Р. Кочаряну Арцах тоже, или поможет руководству стать независимой не только от нынешних, но и прежних властей Армении и превратиться в самостоятельный субъект, и вместо того, чтобы углубляться во внутренние вопросы Армении, сделать шаг к армянской военно-политической региональной субъектности, к своей желанной роли», — пишет он.