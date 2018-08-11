Пекин, 11 августа, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Искусственную древесину из полимера, похожую по своей микроструктуре на настоящую, но с большей огнеупорностью и устойчивостью к воздействию воды и кислот, создали ученые из Китая, сообщает 10 августа портал N+1.

Стилизация под дерево

Ученые давно предпринимают попытки создания материала, близкого по свойствам к древесине, с аналогичными древесине теплопроводностью, низкой плотностью при достаточно высокой прочности.

И вот, исследователи из Хэфэйской национальной лаборатории физических наук создали материал, со структурой, близкой к свойствам натуральной древесины.

Были протестированы несколько образцов искусственной древесины. Было выяснено, что искусственный материал более огнестоек, а месяц выдержки его в кислоте или в воде меняют свойства материала, но не так сильно, как, например, дерево бальсы

Стоит отметить, что попытки создать материал повышенной прочности на основе древесины предпринимаются учеными постоянно. Так, например, недавно был создан материал на основе волокон древесной целлюлозы, превосходящий по прочности некоторые марки стали.