Саратов, 11 августа, 2018, 14:11 — ИА Регнум. В субботу, 11 августа, спикер Госдумы Вячеслав Володини Губернатор Саратовкой области Валерий Радаев посетили площадку будущей школы, которая строится при поддержке Вячеслава Володина.

Цитата из м/ф «Крокодил Гена». Реж. Роман Качанов. 1969. СССР Стройплощадка

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин раскритиковал темпы строительства школы на 1100 мест в микрорайоне 7 жилого района Солнечный-2 города Саратова.

«С теми темпами, которыми движется строительство, можно говорить только о 30%-ной готовности школы», — отметил спикер Государственной думы.

«Работы не организованы, исходя из того, что мы видим на площадке — сентябрь, октябрь, ноябрь — объект завершен не будет. А если он не будет сдан в этом году, регион потеряет деньги, а дети останутся без школы. Это недопустимо! У нас выбора нет, поэтому работы должны быть организованы более эффективно, другими темпами. На каждой площадке должна быть задействована отдельная бригада. Надо осознать ответственность, что школа должна появиться», — заявил Вячеслав Володин.

Главе региона спикер поручил взять на контроль работу на объекте. Валерий Радаев отметил, что строительство будет на личном его контроле.

«На следующей неделе проведем планерку для того, чтобы все задачи, которые вы обозначили, исполнить», — отреагировал на критику Валерий Радаев.

Вячеслав Володин отметил, что в сентябре посетит площадку, чтобы проконтролировать ход строительства.

В ходе встречи жители поселка Солнечный обратились к Вячеславу Володину и Валерию Радаеву с вопросами по поводу дальнейшего благоустройства территории школы. Вячеслав Володин подчеркнул, что тема благоустройства территории школы станет ключевой во время визита в сентябре, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

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