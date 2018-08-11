Берлин, 11 августа, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Дважды из-за сильного запаха газа был отложен старт соревнований по женской ходьбе на дистанции в 20 километров, проходящих в рамках Чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Чемпионата.

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Первоначально старт женских соревнований был запланирован на 9:05 по местному времени (10:05 мск), затем из-за запаха газа он был перенесен на полчаса. В итоге состязание женщин началось одновременно со стартом мужчин в 11:55 мск после того, как аварийные службы обнаружили и устранили утечку.

Отметим, что из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики от членства в Международной ассоциации, российские спортсмены вынужден выступать на Чемпионате Европе под нейтральным флагом.