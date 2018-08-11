Саратов, 11 августа, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев ознакомились с ходом строительства предуниверсария на базе Саратовского государственного универститета им. Н.Г.Чернышевского.

Inna Merkulova Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

Строительство предуниверсария для одаренных детей из всех районов Саратовской области — социальный благотворительный проект Вячеслава Володина, который реализуется в городе Саратове. В новом образовательном учреждении будет учиться 320 детей, в том числе ребята из малообеспеченных или неполных семей и дети-сироты. Предуниверсарий также включает в себя общежитие на 125 мест.

Планируется, что обучение будет проходить в 8−11 классах, по четыре класса в каждой параллели. Преподаватели четырех ведущих вузов области будут вести специализированные дисциплины, такие как программирование, робототехника, биотехнологии.

«Это уникальная школа, единственный подобный объект в Саратовской области — для одарённых детей из неполных, малообеспеченных семей, из отдалённых районов области. Нужно изучить опыт подобных передовых школ в других регионах, чтобы внедрить в предуниверсарии лучшие российские практики. Нужно подобрать хорошие кадры для новой школы, чтобы они съездили в Москву и другие города, узнали, как работают их коллеги. Это будет особое учебное учреждение, и нужно, чтобы это понимали люди, которые придут сюда работать», — отметил Вячеслав Володин.

Глава региона Валерий Радаев отметил, что особенно важно продумать внутреннее наполнение школы, в том числе по оборудованию.

«Нужно, чтобы объект был уникален по своему образовательному содержанию», — отметил губернатор.

Строительство объекта началось в текущем году, оно ведётся за счёт спонсорских средств. Вячеслав Володин отметил высокие темпы и хорошее качество строительства. Также Председатель Госдумы РФ предложил внести корректировки в проект школы, чтобы предусмотреть для учеников дополнительные современные лаборатории.

Площадкой под строительство стал земельный участок на пересечении улиц Степана Разина и Московской. По проекту здание будущего предуниверсария состоит из двух блоков: общественного двухэтажного и учебного четырехэтажного. В нем предусмотрены столовая с обеденным залом, актовый зал, спортзал со вспомогательными помещениями. Учебный блок включает в себя классы и лаборантские, административные помещения, медицинский блок и библиотеку.

Окончание строительства предуниверсария планируется на 2019 год.

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