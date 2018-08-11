Сан-Франциско, США, 11 августа, 2018, 14:01 — ИА Регнум. 10 августа суд Сан-Франциско (США) приговорил агроконцерн Monsanto к выплате компенсации в размере $289 млн, пишет газета Kurier.

adrian kenyon «Осторожно, Monsanto!»

Monsanto должна выплатить эту сумму дворнику Дуэйну Джонсону, неизлечимо больному раком лимфатических узлов. В ходе четырехнедельного судебного процесса суд установил, что развитию его болезни способствовали продукты этой компании Roundup и RangerPro на основе глифосата, предназначенные для уничтожения сорняков. Джонсон использовал эти средства в больших количествах, работая долгие годы на территории нескольких школ. Суд присяжных счел компанию виновной в том, что она не предупредила потребителей об опасности использования гербицида.

Monsanto отвергла обвинения, заявив, что сочувствует господину Джонсону и его семье, но более 800 исследований, проводившихся на протяжении 40 лет, доказали, что глифосат не является канцерогеном.