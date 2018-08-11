Саратов, 11 августа, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Началась поездка Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Саратовскую область. Первые дни отпуска Вячеслав Володин проведет в своем избирательном округе. В рамках поездки запланированы встречи с жителями, посещение строительных площадок, обсуждение проектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетили поселок Елшанка в Ленинском районе Саратова. Они ознакомились с реализацией проекта по строительству многоквартирного дома для переселенцев из аварийных домов, осмотрели, как идёт реконструкция гимназии №89, сообщает пресс-служба Губернатора Саратовской области.

В ходе визита в Елшанку к Вячеславу Володину обратились жильцы дома №12 по ул. Малая Елшанская. Прошедшей зимой дом 1946 года постройки из-за коммунальной аварии был затоплен, 8 квартир находятся в нежилом состоянии.

Вячеслав Володин посетил одну из аварийных квартир, и обсудил возможность включить жильцов в число переселенцев в новый дом. Решение об этом было принято на месте. Таким образом, в поселке Елшанка будут расселены 23 ветхих и аварийных дома, новые квартиры получат 248 семей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2017 года Вячеслав Володин и Валерий Радаев уже посещали поселок Елшанка. После обращения жителей микрорайона Вячеслав Володин принял решение о расселении и сносе всех аварийных домов барачного типа и переселении жителей в новый многоквартирный дом.

По благотворительному проекту Вячеслава Володина в поселке Елшанка по адресу: Московское шоссе, дом 2, началось строительство шестиподъездного 10-этажного многоквартирного дома. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы на уровне первого-четвёртого этажей. Завершение строительства объекта и заселение граждан планируется в 2019 году.

Глава региона Валерий Радаев отметил, что на первом этаже дома будет размещена поликлиника для всех жителей микрорайона.

«В новом доме будет размещён важный социальный объект для всех жителей Елшанки», — сказал Валерий Радаев.

Вячеслав Володин и Валерий Радаев также ознакомились с ходом реконструкции гимназии №89, которая ведётся по инициативе Председателя Государственной думы РФ. Планируется, что образовательное учреждение расширится, также будут построены современная столовая и актовый зал. Это позволит образовательному учреждению перейти на обучение в одну смену.

Проектом реконструкции предусматривается создание дополнительных 400 мест, а также строительство актового зала на 450 мест, столовой на 300 мест, гардероба для обучающихся.

Строительство началось весной этого года. В настоящее время ведётся обустройство фундамента пристроек к гимназии. Завершение строительства планируется на декабрь 2018 года.

Осмотрев объект, Вячеслав Володин отметил отставание по темпам строительства.

«Школа должна быть сдана уже в этом году, а работы пока идут на уровне фундамента. Темпы низкие. Есть риски, что до конца года могут не успеть. Но если строители ускоряется, нагонят отставание» — отметил председатель Госдумы.

Жители Елшанки поблагодарил Вячеслава Володина за внимание к проблемам их посёлка.

«Елшанка начала меняться, люди повеселели. Начался ремонт и благоустройство дворов. Мы надеемся, что это только начало, что дальше наш посёлок станет ещё лучше», — поделилась впечатлениями одна из жительниц района.

«Это только начало преобразований, которые идут в Елшанке. Здесь используются разные источники финансирования — школа строится на федеральные средства, поликлиника — за областные, дом для переселенцев — в рамках спонсорского проекта, причём 50% средств на него уже найдено. Считаю, что по дому было принято правильное решение, так как люди живут в плохих условиях, срок эксплуатации бараков превысил все нормы. Кроме того, по предложению Валерия Радаева на первом этаже дома будет размещена поликлиника. А после расселения и сноса бараков на освободившейся земле планируется провести благоустройство», — отметил Вячеслав Володин.

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