Цинциннати, США, 11 августа, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова не будет выступать на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) который будет проходить в Цинциннати, штат Огайо, США. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба турнира.

(сс) marijana1 В раздевалке

Фамилии 31-летней российской теннисистки по итогам жеребьевки не оказалось в списке участниц, хотя Мария Шарапова подавала заявку на участие в турнире. О причинах недопуска российской спортсменки к соревнованиям пока не сообщается.

Турнир в Цинциннати пройдет с 11 по 19 августа, его призовой фонд составляет 2,87 миллионов долларов. Также с 27 августа по 9 сентября в Нью-Йорке пройдет заключительный турнир серии Большого шлема. Сможет ли принять в нем участие Мария Шарапова, на данный момент не известно.