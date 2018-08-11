Мадрид, 11 августа, 2018, 13:41 — ИА Регнум. В эти дни температура воды в Средиземном море и в восточной Кантабрии близка к отметке в 30 градусов, пишет газета ABC 11 августа.

Александр Иванов. Море (фрагмент). 1850-е

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, это выше нормы для этого времени года на 3−4,5 градуса. Обычно пик нагревания вод Средиземного моря фиксируется в середине августа. Ученые объясняют высокую температуру тем, что в отсутствие ветра поверхность воды не движется и успевает прогреться.

В начале июля этого Балтийское море прогрелось сильнее, чем Средиземное море. Температура воды была выше на 6 градусов нормы.