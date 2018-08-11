Москва, 11 августа, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» 20 августа собирается обобщить предложения регионов России по совершенствованию пенсионной системы в связи с рассмотрением Государственной думой правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба партии.

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Предполагается, что работа по обобщению предложений регионов по пенсионной реформе будет проведена на совместном заседании Генерального совета партии и Совета руководителей фракции «Единой России». Решение о проведении совместного заседания было принято 10 августа. Само заседание пройдёт 20 августа.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак пояснил, что те обобщения предложений регионов по пенсионной реформе, которые будут сделаны 20 августа, будут использованы для подготовки поправок ко второму чтению законопроекта. Кроме того, предложения регионов будут обсуждаться на парламентских слушаниях по пенсионной реформе, которые пройдут 21 августа.

Напомним, правительство России 16 июня внесло на рассмотрение Государственной думой законопроект по пенсионной реформе, который, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста в стране для женщин — с 55 до 63 лет и для мужчин — с 60 до 65 лет.

Дума приняла законопроект в первом чтении 19 июля. Однако предложение правительства вызвало широкий общественный резонанс, который начинает переходить в социальный протест. В Думе решили провести парламентские слушания по законопроекту, и обсудить его с экспертами и чиновниками.

Предполагается, что поправки к законопроекту будут приниматься до 24 сентября.