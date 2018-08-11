Детройт, США, 11 августа, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Шведский нападающий Хенрик Зеттерберг, капитан команды НХЛ «Детройт Ред Уингз», может пропустить сезон 2018/19 из-за травмы спины. Об этом 11 августа сообщает официальный сайт НХЛ.

(сс) jpowers65 Хенрик Зеттерберг

Из-за сильных болей спортсмен не может тренироваться.

«Мне интересно узнать, в каком состоянии Зеттерберг, с его состоянием здоровья не все ясно. Последние два-два с половиной месяца прошлого сезона он практически не тренировался, только играл», — приводит сайт НХЛ слова генерального менеджера «Детройта» Кена Холланда.

При этом менеджер хоккейного клуба заявил, что надеется на Зеттерберга в новом сезоне и считает его лучшим игроком команды.

«Конечно, его потеря станет для нас тяжелым ударом, но он должен думать о будущем», — также заявил Кен Холланд.

Сам Зеттерберг тоже надеется, что он сможет вернуться и продолжить спортивную карьеру.

Хенрик Зеттерберг провел в сезоне 2017/18 82 матча, в которых забросил 11 шайб и сделал 45 результативных передач, что позволило ему занять пятое место в списке бомбардиров клуба «Детройт Ред Уингз» за всю его историю.