Москва, 11 августа, 2018, 11:28 — ИА Регнум. АвтоВАЗ оформил патент на новую приборную доску для обновленной модели Lada Granta. Соответственная информация опубликована в бюллетене «Промышленные образцы» Роспатента за август.

Трубин Валера Передняя панель Lada Granta

На новой панели изменится графическое оформление спидометра с тахометром. Цифры в них будут теперь расположены радиально. Также увеличен монохромный дисплей бортового компьютера с интегрированным в него блоком индикаторов контроля.

Отметим, что ранее крупнейший российский автопроизводитель рассекретил экстерьер обновленной Lada Granta в исполнении кузова седан. У неё полностью изменена передняя часть кузова. Бампер, головная оптика и решетка радиатора выполнены в Х-стиле модели Lada Vesta, а место под задний государственный номерной знак перенесено под крышку багажника.

Официальный показ обновленной Lada Granta состоится на Международном автосалоне в Москве в конце августа.