Выборг, Санкт-Петербург, 11 августа, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Участникам и гостям XXVI фестиваля российского кино «Окно в Европу» направил приветственную телеграмму Дмитрий Анатольевич Медведев. Телеграмма опубликована 10 августа на сайте Правительства РФ.

пресс-служба фестиваля Армен Медведев на сцене

В телеграмме Дмитрий Медведев отметил, что кинофестиваль является действительно ожидаемым событием в мире кино. Он славится своей дружеской атмосферой и собирает профессионалов из разных стран мира. Здесь зрители могут увидеть все разнообразие новинок киноискусства.

«Важно, что некоторые работы созданы совместно с зарубежными коллегами. Это говорит о большом интересе к российскому кино во всём мире», — подчеркнул Медведев.

Председатель Правительства России выразил уверенность в том, что кинофестиваль откроет новые имена в кинематографе, даст множеству фильмов путь на большой экран и подарит всем участникам позитивные впечатления от просмотра хороших кинофильмов.

Стоит отметить, что российский национальный фестиваль «Окно в Европу» проводится в Выборге каждый год, начиная с 1993 года. В этом году кинофестиваль будет проходить с 10 по 16 августа. За время его работы зрители и участники увидят более сотни кинокартин. В этом году в конкурсную программу включены четыре номинации. Призы получат лучшие фильмы среди игрового, документального, анимационного и полнометражного кино.