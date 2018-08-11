Сакраменто, США, 11 августа, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Выпуск нового бюджетного электрокара до 2022 года, для конкуренции с новыми моделями семейства Volkswagen I.D., анонсировала компания Tesla. Об этом 11 августа сообщает портал Autocar.co.uk.

(сс) Blomst Подзарядка

Производство новинки предполагается начать на будущем заводе компании в Китае, который способен выпускать до 500 тысяч электромобилей в год.

Также в Tesla заявили, что их электрокар будет стоить дешевле немецкого, потому что компания не закупает аккумуляторы, как Volkswagen у сторонних производителей, а производит их совместно с Panasoniс.

Выпуск электрокара можно начать уже сейчас, однако на данный момент из-за дороговизны аккумуляторов, это будет нерентабельно. Потому компания намерена уже к 2020 году добиться стоимости аккумуляторов до 100 Евро за 1 кВт/ч ёмкости.

Отметим, что концепт-кар Volkswagen I.D. был представлен на автосалоне в Париже 2016 года как прообраз будущего серийного электрокара от Volkswagen. По предварительным данным, его серийное производство должно начаться в 2020 году.