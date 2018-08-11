Солсбери, Великобритания, 11 августа, 2018, 10:11 — ИА Регнум. На военном заводе в английском городе Солсбери прогремел взрыв. Об этом сегодня, 11 августа, пишет газета The Independent.

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Взрыв

В результате инцидента погиб один человек, ещё один получил ранения. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

После взрыва на военном заводе начался пожар. Для его тушения были привлечены шесть бригад спасателей.

В настоящий момент инцидент локализован и власти уверяют, что никакого риска для местных жителей нет.

Британская полиция приступила к расследованию инцидента.