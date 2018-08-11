Санкт-Петербург, 11 августа, 2018, 10:15 — ИА Регнум. 25 и 26 августа на территории Музея стрит-арта в Санкт-Петербурге пройдёт второй фестиваль рэпа «Маятник Фуко». «Качать» публику в течение двух дней будут T-Fest, Монеточка, Хаски, Mozee Montana, Mnogoznaal, Big Russian Boss, Пошлая Молли, 25/17, Гарри Топор, Зомб и другие.

(сс) Austin Neill «Качает»

Как отмечает в своем релизе организатор праздника «Radio Record», «Они пришли, чтобы изменить представление людей о современной музыке и культуре. Никаких авторитетов и компромиссов. Нравятся они вам или нет, они не будут подстраиваться под чьи-то вкусы. Это философы нового времени. Это новая школа».

Чтобы убедиться в этом, надо просто прийти на концерт, говорят организаторы.