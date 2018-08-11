Кемерово, 11 августа, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница» в Кемеровской области объявил о начале работ по созданию на его территории архитектурно-этнографического комплекса «Русские Притомья». Об этом сообщает информационное агентство «Сибновости». Проект будет состоять из трех частей — копии Верхонетомского острога, построенного в 1665 году недалеко от Кемерово, сибирской деревни конца XIX века, и крепостной стены сибирского города — здесь разместятся гостиница, кафе, конференц-зал.

Василий Поленов. Русская деревня. 1889

Сроки завершения всех работ — 2022 год. Строительство оценивается в 210 млн рублей.