Черемхово, Иркутская область, 11 августа, 2018, 10:13 — ИА Регнум. В городе Черемхово Иркутской области в сквере «Любовь и голуби», названном в честь знаменитой отечественной комедии, воссоздали двор главных героев ленты Василия и Надежды Кузякиных. Появилась голубятня, дощатый настил, забор из штакетника. Здесь же, в центре сквера, в 2011 году был установлен памятник героям ленты — запечатлена трогательная сцена примирения супругов.

Цитата из х/ф «Любовь и голуби». Реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР Семья Кузякиных

Дело в том, что жизнь и творчество автора любимой и популярной пьесы «Любовь и голуби» Владимира Гуркина связаны с этими местами. Детство он провел в Черемхове, позже работал в Иркутском театре юного зрителя, Амурском областном театре драмы (Благовещенск), играл на сцене Омского академического театра драмы. В последние годы активно сотрудничал с Черемховским драматическим театром, где поставил несколько своих пьес.

По местным преданиям, все герои Гуркина — это соседи, а также близкие люди. И даже точно известно, что дядя Митя и баба Шура — дедушка и сестра бабушки драматурга.

Кстати, изначально Владимир Меньшов собирался снимать свою картину в Черемхово, но город и окрестные поселки в 1982 году произвели на режиссера удручающее впечатление. В итоге выбор пал на карельский Медвежьегорск. Фильм вышел на экраны в 1984 году.

Ныне в Черемхово многое связано с Владимира Гуркина — его имя присвоено местному драматическому театру и даже торговому центру. На площади перед театром установлена скульптура трем драматургам — уроженцам Черемхово: кроме Гуркина это Александр Вампилов и Михаил Ворфоломеев.