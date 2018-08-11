Саранск, 11 августа, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Художественный фильм «Азор» («Хозяин») на эрзянском языке официально получил прокатное удостоверение Министерства культуры РФ. Премьера должна состояться в сентябре, — сообщает информационный портал «Мордовмедиа».

(сс) Derks24 Кинотеатр

По словам сценариста и продюсера фильма Александра Учеваткина, на создание фильма ушло три года. В картине снимались около 30 человек, и только один профессиональный актёр — Павел Михайлов.

Первый показ состоялся в октябре 2017 года на языке эрзя. После этого авторы подготовили русскоязычную версию.

Фильм рассказывает о событиях 13 века, когда на территорию Поволжья вторглась монгольская орда. Чужеземцы сожгли эрзянскую деревню главного героя фильма — Азора. Потеряв близких, он в одиночку отправляется на войну.

Эрзя — этническая группамордвы. Места компактного проживания — бассейн рек Мокша и Сура, а также Волги и Белой. Один из самых известных представителей — скульптор Степан Эрзя.