Москва, 11 августа, 2018, 10:09 — ИА Регнум. 15 августа в московском государственном музее «Дом Бурганова» открывается выставка «Античный мир и современный скульптор». В экспозиции будут представлены графические и скульптурные произведения известного российского ваятеля Александра Бурганова, посвященные метаморфозам античных образов, композиции с изображениями героев эпоса, фантастические пейзажи с элементами греческой архитектуры.

Василий Поленов. Призраки Эллады. 1905

Античный мир и его культурное наследие является не только обязательной школой для всех начинающих художников, это поистине не иссякающий источник творческих идей и художественных образов. Вечный диалог с античностью и сегодня позволяет по-новому взглянуть на окружающую действительность, попробовать трансформировать ее через призму идеалов античности.