Сызрань, Самарская область, 11 августа, 2018, 09:55 — ИА Регнум. 18 августа в Сызрани Самарской области пройдет легендарный фестиваль «Сызранский помидор». Устроители праздника — городская администрация — глубоко уверены, что слава о поволжском томате выходит далеко за пределы региона и этот овощ по праву достоин чествования. Город, в самом деле, меняет в этот день свою «окраску». Улицы переименовываются — появляются Томатная площадь, Объедаловский проспект, аллея «Помидоры мои раскудрявые». Горожане принаряжаются во все ярко красное.

Adm.syzran.ru Праздник в 2017 году

Фестиваль открывается карнавальным шествием жителей по центральному проспекту. Сопровождает колонну сводный оркестр Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья», благо этот смотр традиционно проходит в этот же день. Далее все труженики дачных участков и окрестных деревень принимают участие в престижных конкурсах: «Карнавальная винегреция» — на лучший овощной карнавальный костюм, «Помидорное царство» — на самый оригинальный арт-объект, «Ударим помидорами по аппетиту!» — конкурс-дегустация на лучшую закуску. Самый престижный — «Сызранский гигант» — на самый большой помидор летнего сезона.

Кстати, в Сызрани слово «помидор» женского рода — «помидора». Любимая поговорка: «Наша помидора — одно мясо!».

И понятно, что центр притяжения для многочисленных туристов — гастрономические ряды. Здесь можно будет попробовать необыкновенные блюда из томатов. Варенье из помидоров кушанье уже довольно известное, а вот пирожные или крепкие наливки можно найти только здесь. Наибольший ажиотаж — ряды солений.

Сражений, подобных испанской «Томатине», в Сызрани не происходит. Этот овощ здесь слишком увесистый и плотный…