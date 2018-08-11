Москва, 11 августа, 2018, 09:52 — ИА Регнум. 15 августа преподаватели Международной академии исследования лжи (МАИЛ) проведут мастер-класс «Теория лжи. Профайлинг» в парке Горького в Москве. В ходе двухчасового интерактивного исследования присутствующие наконец-то научатся выявлять вопиющую ложь с одной стороны, с другой — бесконечно доверять людям.

Томас Гарт Бентон. Скептик (фрагмент)

В программе вечера следующие разделы — прогнозирование поведения при помощи методик профайлинга; эмоциональный интеллект, как его посчитать и развить; признаки лжи и обмана: лицо, дыхание, взгляд, паузы, речь, невербальное. Как утверждают организаторы, умение отделять истину от вымысла поможет в карьере и личной жизни.

Международная академия исследования лжи создана в 2008 году как образовательное учреждение в области детекции лжи и профайлинга. Подготовленные специалисты проводят проверки, исследования и экспертизы во многих областях.

Напомним, профайлинг — это понятие, обозначающее совокупность психологических методов и методик оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков, характеристик внешности невербального и вербального поведения.