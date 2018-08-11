Вашингтон, 11 августа, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Повышение ввозных пошлин США на сталь и алюминий из Турции совершенно не связано с переговорами по торговым или любым другим вопросам. Об этом накануне, 10 августа, заявила журналистам представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

(сс) JWPhotowerks Металлические трубы

Она подчеркнула, что введение пошлин на основании статьи 232 на импорт конкретных стран, чей экспорт, по мнению американских властей, может создать угрозу национальной безопасности США, не зависит от каких-то переговоров по торговым или любым другим вопросам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил о том, что он в два раза повышает ввозные пошлины на сталь и алюминий из Турции.