Москва, 11 августа, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Беспилотный автомобиль, способный ездить в условиях российской зимы, намерены разработать российские инженеры. Об этом 11 августа сообщает ТК «Звезда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дорога после снегопада

Для создания автомобиля Российской венчурной компанией совместно с фондом «Сколково» и Агентством стратегических инициатив, запущен конкурс открытых инженерных состязаний Up Great. Условия конкурса разработаны экспертной группой «Лаборатория роботехники» Сбербанка, партнером в проекте выступает компания «Яндекс».

Автомобиль планируется назвать «Зимний город». Он должен будет способен передвигаться в условиях гололеда, занесенной снегом разметки на трассе и плохой видимости.

Отметим, что кроме проекта «Зимний город», также планируется проведение конкурсов по созданию аккумулятора для наземных и плавающих транспортных среднеразмерных средств и для создания аккумулятора для малых беспилотных летательных аппаратов.