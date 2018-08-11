Торонто, Канада, 11 августа, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал полуфиналистом турнира в Торонто, обыграв хорватского спортсмена Марина Чилича, 11 августа сообщает Матч.ТВ.

(сс) Cynthiamcastro Теннис

Четвертьфинальная встреча, продолжавшаяся 2 часа 19 минут, закончилась в пользу Надаля со счетом по сетам 2:6, 6:4, 6:4. Надаль по ходу состязания реализовал 3 брейк-пойнта из 6 и совершил 4 двойные ошибки. Его соперник допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 14.

Отметим, что соперником Надаля в полуфинале станет российский теннисист Карен Хачанов, который ранее уверенно обыграл голландца Робина Хосе.