Женева, Швейцария, 11 августа, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Группа экспертов ООН по правам человека, базирующаяся в Женеве, 10 августа назвала отказ Сената Аргентины легализовать аборты «упущенной возможностью» для продвижения прав женщин. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

(сс) StockSnap Беременная женщина

«Голосование Сената стало провальным не только для женщин Аргентины, но и для всего региона, для которого в целом свойственные крайне ограничительные законы, касающиеся прекращения беременности», — говорится в их заявлении.

«Право женщины или девочки принимать собственные решения о своей беременности является основой фундаментального права на равенство, неприкосновенность частной жизни и физическую и психическую неприкосновенность, а также является предварительным условием для осуществления других прав», — подчеркивают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа 38 сенаторов проголосовали против легализации абортов, 31 — за. После этого власти пообещали вновь рассмотреть этот вопрос при реформировании уголовного законодательства.