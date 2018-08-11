Луганск, 11 августа, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Украинские боевики в течение минувших суток три раза произвели обстрел территории Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.

(сс) Vincent Carrella Дыры от пуль

Уточняется, что обстрелам подверглись районы сёл Логвиново, Желобок и Пришиб.

Боевики вели огонь из минометов калибром от 82 мм до 120 мм. Также для обстрела использовалось вооружение боевых машин пехоты, различные типы гранатометов, стрелковое оружие.