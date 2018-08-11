Каракас, 11 августа, 2018, 08:46 — ИА Регнум. 10 августа министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало ответ на критику Европейского союза в адрес Каракаса, лишившего депутатской неприкосновенности двух членов парламента, предположительно организовавших покушение на президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает агентство Prensa Lftina.

Carlos E. Perez S.L На площади Боливара в Каракасе

«Европейский союз по-прежнему находится в ловушке своей иррациональной и колониалистской логики, игнорируя террористические акции, направленные на развязывание насилия и срыв политической стабильности, которой мы наслаждаемся в нашей стране после избрания Национальной учредительной ассамблеи», — говорится в заявлении МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, на бывших депутатов Хулио Борхеса и Хуана Рекесенса возложена ответственность за неудачное покушение на Мадуро 4 августа. Венесуэла запросила экстрадиции Борхеса из Колумбии, Рекесенс уже арестован.

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