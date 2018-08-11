Белград, 11 августа, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Российская Федерация зеркально ответит на новые санкции США. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова накануне, 10 августа, в интервью РИА Новости, находясь в Сербии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет. Санкции. Теннис

По словам Захаровой, США вводят новые санкции по той причине, что теряют ресурсы для дальнейшего развития, и им нужна реальная экономическая, финансовая и политическая экспансия.

«Дело не в России, дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые, действительно, переживает мир», — сказала Захарова.

Также представитель МИД РФ напомнила, что в последнее время США проводят жесткую санкционную политику в отношении Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и даже против своего казалось бы партнера — Европейского союза.

Москва не оставит новые американские санкции без ответа. Этот ответ сейчас прорабатывается, но российская сторона крайне сожалеет о том, что вместо нормализации российско-американских отношений она вынуждена отвечать на санкции США зеркально.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США ввели новые санкции против России из-за якобы химической атаки в британском городе Солсбери. США с подачи Великобритании утверждают, что за покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и его дочь Юлию в марте этого года в городе Солсбери якобы стоят российские власти.