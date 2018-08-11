Южно-Сахалинск, 11 августа, 2018, 05:47 — ИА Регнум. В районе Курильских островов, к югу от острова Онекотан, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, сообщает сайт Сахалинского филиала российского экспертного совета по прогнозу землетрясений.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Землетрясение произошло в 5:12 по местному времени. Глубина очага составила десять километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в Тихом океане на севере Курильских островов.